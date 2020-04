Cutrone: «Felice di essere alla Fiorentina, spero di giocare presto con Ribery»

Patrick Cutrone ha rilasciato delle breve dichiarazioni a Italia Football TV. Le parole dell’attaccante viola

Patrick Cutrone ha parlato a Itala Football Tv commentando l’emergenza Coronavirus e il suo ambientamento alla Fiorentina.

CORONAVIRUS – «Ho avuto la febbre e mal di testa per 8-10 giorni, ma adesso è tutto ok. Ora mi sento bene, mi alleno a casa col tapis roulant e seguo la tabella degli esercizi che chi ha dato la Fiorentina».

FIORENTINA – «Per me il club viola è sempre stato un grande club, anche per la sua storia. Sono stato accolto benissimo e con entusiasmo, sono felice di far parte di questa squadra».

RIBERY – «Tutti sanno che è un grande campione, è un onore essere in squadra con lui. Spero di poterci giocare insieme il prima possibile».