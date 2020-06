Da Spinazzola a Paquetà: tutti i nomi per la Fiorentina del futuro

Nuove idee per la Fiorentina del futuro: da Spinazzola a Paquetà, tutti i nomi sul taccuino del direttore sportivo Pradè

La Fiorentina studia nuove soluzioni in vista della prossima stagione. Come riportato da Repubblica, sono tanti i calciatori valutati dal direttore sportivo Daniele Pradè per aumentare il tasso tecnico della rosa.

Per le fasce piacciono Leonardo Spinazzola della Roma e Mohamed Fares della Spal. A centrocampo Lucas Paquetà del Milan potrebbe rimpiazzare Milan Badelj. In attacco il sogno resta Jorge Carrascal del River Plate.