Da Thorsby a Damsgaard: cessioni last minute per la Sampdoria

Calciomercato Sampdoria, da Thorsby a Damsgaard: si riflette su cessioni last minute. Nessuno è incedibile

Da Morten Thorsby a Mikkel Damsgaard, il futuro dei pezzi pregiati della Sampdoria è il medesimo. Come riporta Il Secolo XIX, il calciomercato sta entrando nella sua fase finale e mancano solo quattordici giorni alla chiusura. Per il momento non sono arrivate le tanto desiderate offerte, ma Massimo Ferrero è stato esaustivamente chiaro: se arriveranno, verranno valutate e in caso siano adeguate accettate.

Per questo motivo si parla di cessioni last minute perché fino all’ultimo giorno di trattative non si può escludere che Roberto D’Aversa perda qualcuna delle sue pedine. I più gettonati restano il centrocampista norvegese, plusvalenza secca in caso di cessione, e il talento danese per il quale Ferrero non ritiene di accettare offerte inferiori ai 30 milioni di euro.