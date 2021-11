Dainelli: «Vlahovic sarà tra i top in Europa per molto tempo»

Dario Dainelli ha parlato ai microfoni di Sky Sport della forza e del futuro di Dusan Vlahovic: le sue dichiarazioni

Dario Dainelli, ex capitano e dirigente della Fiorentina, ha parlato a Sky Sport di Dusan Vlahovic.

VLAHOVIC – «Come giocatore ha una continuità che mi impressiona; anche durante gli allenamenti impressionava per forza e tiro. Mentalmente ha una voglia incredibile, questo abbinato alle sue qualità è un mix devastante. Per certi versi e comportamenti è un giovane vecchio. Credo che sarà tra i top del calcio europeo per molto tempo. A quell’età e con quei numeri è normale che tanti grandi club si avvicinino a lui e che di conseguenza valuti col suo entourage cosa fare. Sono comunque contento che stia ancora dando il massimo per la Fiorentina, ma su questo non aveva dubbi. Io spero ancora che rinnovi, ma anche se non succedere spero per lui che continui a fare quello che sta facendo adesso».