Dal campo al palcoscenico: Ibrahimovic al Festival di Sanremo

Zlatan Ibrahimovic potrebbe partecipare ad alcune puntate del Festival di Sanremo

Non solo fuoriclasse in campo. Zlatan Ibrahimovic sarebbe in procinto di mostrare tutto il suo talento anche su un palcoscenico. Come rivelato da Dagospia, infatti, lo svedese sarebbe in trattativa per partecipare al Festival di Sanremo 2021, in programma dal 2 al 6 marzo.

L’attaccante del Milan farebbe da spalla nella conduzione al duo Amadeus-Fiorello e, da quello che filtra, potrebbe essere presente in più di una puntata della manifestazione canora.