Le ultime indiscrezioni provenienti dal Portogallo parlano del possibile ritorno in Italia, dopo Pasqua, di Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo torna in Italia, insieme agli altri stranieri della Juventus, dopo Pasqua? Stamattina la Gazzetta dello Sport ha lanciato l’indiscrezione: i 9 stranieri bianconeri che hanno lasciato Torino per l’emergenza Covid-19 potrebbe fare ritorno in Italia a breve.

Il Jornal Madeira conferma questa indiscrezione: Cristiano Ronaldo potrebbe rientrare a Torino subito dopo Pasqua, seguito anche dagli altri stranieri.