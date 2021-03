Dalla Francia provocano Cristiano Ronaldo: «Finirebbe in ospedale dopo mezz’ora»

Mourad Boudjellal, presidente dell’Hyeres, ha lanciato una provocazione a Cristiano Ronaldo

Mourad Boudjellal, presidente dello Hyeres, squadra settima nel campionato di National 2 (la quarte serie francese), ha parlato così di Cristiano Ronaldo ai microfoni di RMC Sport.

«Ci vuole molta umiltà per entrare nel mondo amatoriale quando ti chiami Nicolas Anelka. Ha accettato con piacere questo incarico, vuole portare la sua visione, trasmettere conoscenze. È una sfida qui per lui. La National 2 è un campionato atipico, servono giocatori adatti, che conoscano il torneo. Ho la ferma convinzione che se Cristiano Ronaldo dovesse giocare in quarta serie, dopo mezz’ora sarebbe in ospedale».