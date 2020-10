Dalla Spagna – Barcellona, Bartomeu pronto alle dimissioni? I dettagli

Secondo Chiringuito Tv Josep Bartomeu sarebbe pronto a rassegnare le dimissioni come presidente del Barcellona

Ha dell’incredibile quello che viene riportato da El Chiringuito Tv: Josep Maria Bartomeu sarebbe pronto a rassegnare le proprie dimissioni da presidente del Barcellona.

Da mesi al centro di critiche per i risultati negativi e la nota vicenda che ha visto coinvolto Lionel Messi, il presidente potrebbe salutare definitivamente l’ambiente blaugrana. Anche secondo Sport il numero uno del club potrebbe andarsene in segno di protesta contro la decisione del governo catalano, che ha respinto la richiesta del club di posticipare il referendum del prossimo 1 e 2 novembre: organizzato per permettere ai soci di votare la sfiducia proprio al presidente blaugrana.