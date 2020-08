Dalla Spagna – Mancanza di liquidità al Valencia, proposte cambiali ai giocatori

Secondo Super Deporte il Valencia è in seri guai finanziari: manca liquidità e ai giocatori sono state proposte delle cambiali

Il Valencia è nei guai seri. Secondo quanto ripota Super Deporte il club spagnolo versa in in una situazione economica delicatissima. Nonostante i sacrifici di Parejo e Coquelin (ceduti ai rivali del Villareal) i Pipistrelli sono in rosso.

Questa mattina il direttore finanziario del Valencia ha incontrato la squadra per illustrare la grave situazione e spiegare che ci sarebbero difficoltà a pagare gli stipendi tramite regolare bonifico bancario: per questo, è stato proposto ai giocatori di pagare gli stipendi di questa stagione con cambiali a scadenza settembre 2021. Una decisione questa avallata Peter Lim, ma rifiutata in maniera netta dalla squadra che si aspetta il rispetto degli obblighi da parte dell’azionista di maggioranza.

Quel che è peggio è che il Valencia potrebbe anche non iscrivere la squadra al prossimo campionato spagnolo se manterrà debiti insoluti con i calciatori e non troverà una soluzione con urgenza.