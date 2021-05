Dalla Spagna: «Mbappé lascia il PSG. Vuole solo un club»

Kylian Mbappé ha deciso di rifiutare la proposta di rinnovo del PSG e comunicato la prossima destinazione. L’indiscrezione dalla Spagna

Kylian Mbappé ha deciso di non accettare la proposta di rinnovo avanzata dal Paris Saint-Germain per trasferirsi al Real Madrid. È questa la clamorosa indiscrezione lanciata da AS.

Il fuoriclasse francese, in scadenza a giugno 2022, vorrebbe vestire la maglia del Real Madrid a partire dalla prossima stagione. Con o senza Zinedine Zidane in panchina.