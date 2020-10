Cristiano Ronaldo è risultato positivo al tampone della UEFA, secondo Marca salterà il Barcellona, decisivi gli ultimi test

Cristiano Ronaldo, secondo quanto riportato da Marca, è risultato ancora positivo al Covid-19 dal tampone della UEFA. La partita contro il Barcellona e la sfida con Messi, in programma mercoledì prossimo, però potrebbe non essere ancora definitivamente sfumata.

La UEFA, infatti, richiede una documentazione completa della guarigione 7 giorni prima della partita. Il protocollo prevede l’invio entro oggi di una sorta di cartella clinica di Ronaldo non specificando, però, se è strettamente necessario che il calciatore risulti negativo 7 giorni prima della partita o potrebbe bastare anche l’essere totalmente asintomatico. Seguendo questa seconda ipotesi, Cristiano Ronaldo avrebbe ancora la possibilità di confermare la sua guarigione attraverso i prossimi tamponi, in una gara contro il tempo in vista del 28 ottobre, giorno di Juventus – Barcellona.

Inoltre, come riportato da Gianluca Di Marzio, domani Ronaldo si sottoporrà al tampone di fine isolamento, dal momento che sono passati 10 giorni dalla positività.