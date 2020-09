Arturo Vidal è pronto a lasciare il Barcellona e approdare all’Inter: oggi forse potrebbe liberarsi dai blaugrana

È atteso per oggi l’annuncio del Barcellona per la risoluzione contrattuale di Arturo Vidal. Secondo Sport i tempi sono maturi e oggi il centrocampista cileno si libererà dal club blaugrana.

Secondo il quotidiano spagnolo Vidal ha intenzione di rinunciare all’ultimo anno di contratto con il Barcellona in modo tale da facilitare l’uscita e il conseguente approdo all’Inter. In nerazzurro firmerà un biennale con opzione per il terzo anno a 6 milioni netti a stagione.