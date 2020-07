Dall’Inghilterra: la sentenza del TAS fa piombare il City su Lautaro Martinez

Secondo Sky Sports UK il Manchester City vorrebbe Lautaro Martinez come erede del Kun Aguero: i dettagli

La sentenza del TAS che ha cancellato la squalifica del Manchester City ha cambiato, in positivo, i piani di mercato del club inglese. Secondo Sky Sports UK i Citizens hanno messo nel mirino Lautaro Martinez come possibile erede di Sergio Aguero.

L’emittente inglese spiega che il City sarebbe in una posizione migliore per poter pagare la clausola rescissoria da 111 milioni di euro. Come è noto, però, i termini per il pagamento della clausola sono scaduti.