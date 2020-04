Dall’Inghilterra: niente Juve, Kurzawa vicino alla firma con l’Arsenal

L’Arsenal sempre di più in salsa francese. Il club londinese sarebbe vicino all’accordo con il terzino Kurzawa, in scadenza con il PSG

Futuro inglese per Layvin Kurzawa? Ne è sicuro il Daily Mail che parla di accordo in dirittura d’arrivo con l’Arsenal per il laterale sinistro di proprietà del PSG. Il giocatore, in scadenza di contratto, piace anche alla Juve ma sarebbe a un passo dai Gunners.

Pronto un accordo di 5 anni con la squadra di Mikel Arteta. Sul giocatore anche il Barcellona ma l’offerta dell’Arsenal sembrerebbe essere migliore. Arsenal pronta a pescare ancora dalla Francia con Axel Disasi, 22enne centrale del Reims.