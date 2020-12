Dalot: «Tutti hanno più motivazione contro il Milan. Celtic? Sono guerrieri»

Il terzino rossonero Diogo Dalot è intervenuto ai microfoni di Milan Tv alla vigilia del match di Europa League contro il Celtic

«Quando giocano contro il Milan, tutte le squadre hanno una motivazione in più. Il Celtic è una squadra speciale in Scozia, sono guerrieri, vogliono vincere sempre e si faranno trovare pronti. Vorranno mostrare il loro valore ai tifosi. Dovremmo farci trovare pronti come lo saranno loro».