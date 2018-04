D’Ambrosio, l’agente: «Juve? Vuole batterla perché è napoletano»

A pochi giorni dal Derby d’Italia tra Inter e Juventus, il procuratore di Danilo D’Ambrosio ha parlato così della sfida

Vincenzo Pisacane, procuratore di Danilo D’Ambrosio, ha parlato della corsa scudetto tra Napoli e Juventus e della importantissima sfida di sabato tra gli uomini di Allegri e l’Inter. Queste le sue parole: «Sono abbastanza scaramantico, ma ammetto che mi farebbe piacere se il Napoli dovesse diventare campione d’Italia. Poi il fatto che lo Scudetto sia in bilico, dà molta visibilità al nostro campionato. Oltre alla Campania, comunque il Napoli fa simpatia in tutta Italia, quindi sono certo che in molti sabato faranno il tifo per l’Inter. Al Meazza si giocherà il derby d’Italia e non sarà semplice per nessuna delle due: i nerazzurri vivono un ottimo momento e la Juve vorrà vincere a tutti i costi. Nessun calciatore dell’Inter si tirerà indietro, perché si giocano un posto in Champions».

L’agente ha poi continuato parlando degli obiettivi del terzino nerazzurro: «D’Ambrosio è un professionista esemplare e sabato vorrà battere la Juventus per conquistare la Champions League e poterla giocare l’anno prossimo per la prima volta in carriera. Poi, essendo napoletano, avrà di certo un pensiero anche per la lotta scudetto».