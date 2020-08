D’Ambrosio: «Ci mancano i tifosi ma siamo carichissimi per la finale»

Danilo D’Ambrosio ha risposto alle curiosità dei tifosi dell’Inter per il format ‘Inter Calling”. Le sue parole

EMOZIONI PER LA FINALE – «Emozionato sicuramente quando abbiamo raggiunto l’obiettivo, poi sono carichissimo come tutta la squadra. L’obiettivo è stato raggiunto grazie ad un grandissimo lavoro di squadra, non si arriva a questo punto con l’apporto dei singoli. Tutta la squadra lo sta vivendo in maniera positiva, ora dobbiamo raggiungere il massimo».

TIFOSI – «Quanto ci mancano? Tanto, è il pensiero di tutta la squadra. Ne abbiamo parlato all’inizio quando la cosa era molto più strana. Il sostegno dei tifosi è qualcosa senza il quale il calcio non è bello. Speriamo che questo periodo possa passare per sentire il vostro calore».