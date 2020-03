D’Ambrosio: «Conte ci scrive sempre. Battere il Coronavirus sarebbe la vittoria più bella»

Danilo D’Ambrosio ha parlato a Sky Sport 24 dell’emergenza Coronavirus e di come sta passando questa quarantena

Danilo D’Ambrosio ha parlato brevemente a Sky Sport 24 raccontando la quarantena e i compiti a casa assegnati da Conte.

QUARANTENA – «Restare a casa così a lungo non mi era mai capitato e devo dire che stare in famiglia si conferma essere la cosa più bella e più emozionante di tutte. Sono davvero felice di stare con loro 24 ore su 24. La vittoria più grande? Sarebbe vincere questa battaglia al Covid-19. I medici lavorano incessantemente giorno e notte, colgo l’occasione per ringraziarli».

CONTE – «Il mister ci scrive sempre per chiederci come stiamo e se rispettiamo il programma fisico e alimentare».