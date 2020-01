Demme Napoli, il centrocampista è a un passo: le ultime sul tedesco

Damme Napoli, il centrocampista sembra vicinissimo. Operazione da 13 milioni complessive, presto le visite mediche del tedesco

Diego Demme potrebbe essere presto un giocatore del Napoli. Il giocatore del Lipsia è attualmente il profilo più accreditato per rinforzare il centrocampo azzurro. Secondo Alfredo Pedullà la trattativa è alle sue battute finali.

Per il calciatore in piedi un’operazione da 10 milioni più 2 o 3 di bonus. Già programmato il viaggio del tedesco, che dovrebbe giungere in Campania nella giornata di domani per effettuare le visite mediche.