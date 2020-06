Dani Alves: «37 anni? Nel Milan di oggi sarei considerato una promessa»

Dani Alves ha parlato del suo presente e di come si sente giovane nonostante i 37 anni: «L’età è soltanto un numero»

Dani Alves, intervistato dal programma spagnolo “Hoy No se Sale” ah parlato del suo presente.

MILAN – «Io nel Milan di oggi sarei una promessa. L’età è solo un numero, ho ancora voglia di combattere giocando a calcio. Prima correvo 12 km a partita, ma la cosa intelligente è correrne 8 bene. Sono sicuro di una cosa: non voglio vergognarmi di essere in campo. Quando non sarò più in grado, mi ritirerò”.

RONALDINHO – «Per Ronaldinho non esistono momenti brutti. Se devi andare in prigione, cerchi di divertirti. È nato per rendere felici le persone e sono sicuro che non ha nulla a che fare con ciò che è successo».