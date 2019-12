Dani Olmo apre all’Italia: «Ho sempre ammirato Juventus e Milan»

Dani Olmo flirta con Juventus e Milan, ma non solo: ecco le parole dello spagnolo in vista della finestra di mercato

Dani Olmo, giovane talento della Spagna in forza alla Dinamo Zagabria, ha ammesso che gli piacerebbe giocare in Italia. Ecco le sue parole nell’intervista rilasciata a calciomercato.com.

«Da sempre ho ammirato grandi squadre come la Juventus e il Milan. Ma anche l’Inter, la Roma e il Napoli: sono squadre che giocano bene a calcio. La Serie A è molto avvincente, mi piace molto e ci sono squadre che danno spettacolo. Futuro in Serie A? Vedremo, la Serie A italiana è uno dei migliori campionati del mondo. Mi piacerebbe giocare in un club che punti fortemente su di me, creda nelle mie capacità».