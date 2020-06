Dani Olmo conferma: «Il Milan mi ha cercato, ecco perchè ho scelto il Lipsia»

Intervistato da AS Dani Olmo ha parlato dell’interessamento del Milan nei suoi confronti: le parole dello spagnolo

Dani Olmo ha parlato ai microfoni di AS raccontando il suo impatto con il calcio tedesco e l’interessamento del Milan nei suoi confronti durante l’ultimo mercato.

BUNDESLIGA – «Sono arrivato dopo una buona preparazione invernale con la Dinamo. Non ci è voluto molto per adattarmi agli allenamenti qui in Germania, anche se è stato difficile l’ambientamento perché non conoscevo nessuno. E poi l’intensità è più alta, ma mi sono trovato bene. Adesso siamo contenti che sia tornato quasi tutto alla normalità. Abbiamo giocato alcune partite e stiamo lottando per la Champions League».

MILAN – «Se c’era la possibilità di andare a Milano? Sì, c’era qualche squadra italiana interessata, ma non posso aggiungere altro. Alla fine ho deciso di firmare per il Lipsia. Ho pensato che fosse la decisione migliore e il miglior passo che potessi fare nella mia carriera. Le chiamate del ds Markus Krösche e di mister Julian Nagelsmann mi hanno convinto. Mi è piaciuto il loro progetto e il modo in cui lavorano con i giovani».

WERNER – «Timo è un giocatore molto veloce e, considerando come giochiamo, è molto importante per noi, difficile da fermare in campo aperto. E poi sa segnare: ha un’occasione e la sfrutta, ha realizzato 25 reti e ne segnerà sicuramente di più».

NAGELSMANN – «Rivoluzionario? Sì, cambia sempre. Giochiamo a tre o a quattro in difesa, per noi non è un problema. Abbiamo giocatori che possono giocare in diverse posizioni, me compreso. Mi ha usato come esterno, punta e regista. Penso che sia un vantaggio avere questo tipo di giocatori e un allenatore a cui piace variare. Cambiamo schema di ogni gioco a seconda del rivale».