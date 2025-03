Dani Olmo ko: lesione confermata, il Barcellona perde il suo talento! Ecco quante partite salterà

Infortunio per Dani Olmo: la lesione è confermata, il Barcellona perde il suo grande talento! Ecco quante partite salterà

Il Barcellona ha battuto l’Osasuna 3-0, consolidando la vetta in classifica, ma ha perso Dani Olmo per infortunio. Dopo aver segnato il secondo gol, Olmo è dovuto uscire al 27° minuto, sostituito da Fermin Lopez.

I test medici hanno confermato una lesione miofasciale all’adduttore destro, che lo terrà fuori per circa tre settimane. Questo infortunio arriva dopo un’intensa pausa Nazionali e rappresenta il terzo problema muscolare da quando Olmo è al Barça, tutti sulla gamba destra. Salterà sei partite, inclusi scontri importanti contro Borussia Dortmund e Atlético Madrid. Una sfida per il Barça, ma anche un’occasione per altri giocatori di mettersi in mostra.