Daniel Maldini: conferma con la Cremonese?

Spezia, conferma per Daniel Maldini contro la Cremonese? Il figlio d’arte potrebbe avere una nuova occasione

Nell’undici di partenza – che si pensa con molta probabilità utilizzato da Gotti in Spezia-Cremonese – dovrebbe esserci Daniel Maldini ad affiancare Nzola in attacco.

Il figlio del dirigente milanista è piaciuto particolarmente alla tifoseria dello Spezia, che lo ha eletto come Aquilotto Reale, il migliore in campo che si vota ad ogni partita sulla App ufficiale del club. Per lui è stata la prima affermazione nel sondaggio. In testa c’è Bastoni, già decretato come il più positivo della squadra in 3 gare su 9: la sua assenza per 3 settimane non sarà di facile sostituzione.