Danilo: «La Juventus è il mio amore da grande. Mi auguro una cosa sui bianconeri»

In una lunga intervista ai microfoni di Sky, Danilo ha parlato della Juventus e del Flamengo. Ecco alcune sue dichiarazioni.

GIOCARE NEL FLAMENGO – «Sto bene, sto sfruttando l’opportunità al Flamengo e quando vinci le cose van bene. Speriamo domani di vincere un’altra coppa. Quando uno ha l’opportunità di giocare nella squadra in cui tifava da bambino è una roba speciale, non tutti hanno questa fortuna. Cerco di sfruttare questa opportunità ogni giorno».

COME VEDE LA JUVE DAL BRASILE – «La Juve è il mio amore da grande, sto sempre vicino ai ragazzi, ogni tanto sento qualcuno. Il mio dovere è mandare energie e parole positive alla squadra. Mi auguro che con il nuovo allenatore e energie diverse possano fare ancora meglio e raggiungere gli obiettivi della stagione».