Danilo: «In Italia c’è troppa tattica mentre l’Inghilterra è pazza e piena di passione»

Danilo elenca le differenze tra i campionati in cui ha giocato: ecco le dichiarazioni del difensore della Juventus

Il terzino della Juventus Danilo, attraverso il suo canale Instagram, ha elencato le differenze tra i campionati e i Paesi in cui ha giocato.

DIFFERENZE – «Quindi l’Italia è molto più tattica, è un gioco molto più riflessivo. In Spagna accadono spesso risultati di 4, 5-0 perchè anche le altre squadre vogliono vincere. L’Inghilterra è pazza, piena di passione. Dico sempre che chi ha la possibilità di giocare in Premier League deve andarci perchè è una cultura, una cosa molto particolare. In Inghilterra c’è una competizione molto dura, gli arbitri sono più permissivi, lì si sente poco fischiare ed io amo questo. E’ molto intenso lì».