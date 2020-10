Danilo: «Sono soddisfatto di essere entrato a far parte dell’immensa storia della Juve»

Danilo ha parlato della sua prima stagione alla Juventus: ecco le parole del terzino brasiliano sull’annata trascorsa

Danilo, sul suo profilo Instagram, ha parlato del suo primo anno alla Juventus. Le sue parole.

CLICCA QUI PER LEGGERE LE DICHIARAZIONI INTEGRALI

CARRIERA – «Uno dei grandi meriti è che io non mi sono mai accontentato di ciò che ho fatto. Non mi fermo a pensare a quello che ho vinto ma mi concentro su quello che deve ancora arrivare. E’ questa la motivazione che mi muove giorno dopo giorno. Sono molto soddisfatto di questo primo anno in Italia perchè abbiamo vinto lo Scudetto e sono entrato a far parte di una piccola parte dell’immensa storia della Juventus».

POST LOCKDOWN – «Tornare a giocare a calcio dopo il lockdown per il Coronavirus ha dato sensazioni diverse, è stata una grade sfida».