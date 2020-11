Darmian: «Dopo il Real volevamo riscattarci. In Champions faremo tutto il possibile»

Matteo Darmian ha parlato ai microfoni di Inter Tv dopo la bellissima vittoria contro il Sassuolo. Queste le sue parole

Matteo Darmian ha parlato ai microfoni di Inter Tv dopo la bellissima vittoria contro il Sassuolo. Queste le sue parole.

PRESTAZIONE – «Sicuramente è stata un’ottima prestazione di tutta la squadra, era quello che ci voleva in questo momento. Venivamo da una sconfitta, volevamo riscattarci e credo sia stato il miglior modo per farlo».

PRIMO ASSIST – «Si, sicuramente quando si può dare una mano anche in fase offensiva è sempre un piacere. Se si può aiutare la squadra per arrivare alla vittoria è la cosa più importante».

BOGA – «Sapevo di avere un avversario tosto davanti, bravo nell’uno contro uno. Tutta la squadra lo sapeva, abbiamo fatto un’ottima gara difensiva, abbiamo limitato non solo Boga ma tutti quanti. Penso che abbiamo fatto un ottima partita in generale, in fase offensiva e difensiva. Era quello che ci voleva».

CHAMPIONS – «Dobbiamo avere la stessa voglia e determinazione di oggi, sarà difficile contro un avversario tosto. Ogni partita di Champions è difficile, andremo lì per vincere la partita perché vogliamo fare tutto il possibile finché la matematica non dirà l’ultima parola. Vogliamo fare più punti possibili».