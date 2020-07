D’Aversa al veleno: «Facciamoci tutti un esame di coscienza» – VIDEO

Roberto D’Aversa ha parlato in conferenza stampa dopo la rimonta subita contro la Sampdoria: le sue parole

«Oggi avevamo una possibilità: facendo un risultato pieno avremmo ottenuto la salvezza matematica che era il nostro obiettivo, avremmo migliorato la stagione passata. Nel primo tempo siamo andati in vantaggio di due gol e nonostante questo non siamo stati bravi a portare a casa il risultato. Ognuno di noi si deve fare un esame di coscienza perchè non sto qui a puntare il dito su nessuno; l’occasione che abbiamo avuto era enorme, le recriminazioni sono tante e quindi ognuno di noi deve ragionare sul fatto che da questa situazione si deve uscire, per lo meno giocare con personalità, senza paura perchè a giocare con la paura non si ottiene nulla».