D’Aversa: «Gervinho in ritardo, Kulusevski troppo frenetico» – VIDEO

Roberto D’Aversa ha analizzato in conferenza stampa il match pareggiato con il Toro soffermandosi su alcuni singoli gialloblù. Le sue parole.

«Nel secondo tempo non siamo entrati benissimo in campo, per fortuna Sepe ha parato il rigore altrimenti non avremmo portato un risultato positivo a casa. Al di là del rigore ci siamo resi pericolosi ma siamo stati frettolosi e la voglia di qualcuno di strafare ha portato a commettere qualche errore. Gervinho? È stato determinante per il gol del pareggio, sia lui che Kulusevski avrebbero potuto fare meglio».