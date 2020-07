D’Aversa: «Pareggio Verona? Non fate finta di niente…» – VIDEO

Roberto D’Aversa, tecnico del Parma, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta incassata contro l’Hellas Verona

«Io è chiaro che devo lavorare sugli errori, però nel momento in cui si va in vantaggio – non voglio fare nessuna polemica – ma il Verona ha pareggiato in una situazione in cui non c’era nessun tipo di problema, punizione o rigore. Chiaro che poi diventa difficile; poi noi abbiamo commesso degli errori come sul secondo quando abbiamo permesso a un destro di venire dentro e calciare in porta, così come abbiamo commesso errori sul terzo gol. Ci vuole del rispetto, io lavoro sugli errori nostri, però sia con l’Inter che oggi non è andato tutto liscio. Non cerco alibi per i miei giocatori, sicuramente si lavorerà sugli errori, sicuramente non si è perso per colpa degli arbitri però degli episodi non vengono a favore nostro, a detta anche dei giocatori del Verona».