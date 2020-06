D’Aversa: «Parma in Europa? I nostri tifosi possono sognare» – VIDEO

Roberto D’Aversa, tecnico del Parma, ha parlato ai microfoni di Sky dopo la netta vittoria dei crociati contro il Genoa

SQUADRA – «I miei ragazzi stanno facendo qualcosa di straordinario, al di là di ogni aspettativa. Non ci siamo mai creati alibi nonostante gli infortuni e voglio che vengano dati i giusti meriti ai ragazzi».

TIFOSI SOGNANO L’EUROPA – «I tifosi sono liberi di fare quello che vogliono. Io penso che gli obiettivi li pongano le società e credo che ci siano società più strutturate. Noi dobbiamo continuare a fare il massimo, finché a livello matematico non abbiamo raggiunto il nostro obiettivo principale dobbiamo continuare così. Però cambiare obiettivo ti porta a cambiare visuale: il Parma, che quattro anni fa era in D, pareggia a Torino e non va bene».