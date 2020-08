David Silva Lazio, si decide tutto oggi: affare a rischio ma i biancocelesti sono fiduciosi

Oggi è il giorno decisivo per il trasferimento di David Silva alla Lazio: fiducia tra i biancocelesti ma l’affare è a rischio

Oggi è il giorno decisivo per il trasferimento di David Silva alla Lazio. La definitiva fumata bianca è slittata ancora e questo non ha fatto altro che alzare il livello di paura per il possibile naufragio dell’affare, ma il club capitolino rimane fiducioso Come spiega La Gazzetta dello Sport il sì dello spagnolo alla proposta contrattuale del club romano non è ancora arrivata. La si attende per le prossime ore, al massimo entro oggi. Se non dovesse concretizzarsi la rottura sarebbe inevitabile.

Il giocatore spagnolo (o meglio il suo entourage) ufficialmente sta approfondendo alcuni aspetti tecnici del contratto che gli offre la Lazio. In realtà sta valutando due opzioni alternative a quella del club di Lotito. Una è la proposta che arriva dal Valencia, il club nel quale Silva è cresciuto calcisticamente. Un ritorno in quella squadra, oltre agli aspetti tecnico-romantici per il giocatore, sarebbe anche il più gradito da parte dei suoi famigliari. La proposta economica del Valencia è però inferiore a quella della Lazio e questo dà ancora un po’ di chance di spuntarla alla società biancoceleste.

L’altra offerta arriva dal Qatar dal club Al-Sadd che gli avrebbe offerto la somma di dieci milioni netti a stagione per due anni. Economicamente è la più vantaggiosa, logisticamente la meno interessante. La Lazio sembra intenzionata ad aspettare al massimo fino ad oggi, anche se non sono stati posti ultimatum espliciti. Ma i continui rinvii hanno infastidito non poco Lotito e Tare. Le prossime ore saranno quindi decisive. O si chiude con le firme oppure sarà rottura.