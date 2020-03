Davide Astori: il mondo del calcio ricorda il difensore a due anni dalla scomparsa – FOTO

Due anni senza Astori, scomparso il 4 marzo 2018. Aveva solo 31 anni l’ex capitano della Fiorentina. Questo il ricordo del mondo del calcio

Due anni fa, il 4 marzo 2018, all’età di 31 anni moriva a Udine Davide Astori, difensore amato da tifosi e compagni. Un calciatore, ma soprattutto un uomo. Apprezzato da tutti per la sua professionalità ed umiltà. In questi due anni il ricordo del giovane difensore non è sparito ma anzi si è rinforzato sempre di più, come testimonia l’affetto mostrato dai club e dai giocatori nell’anniversario della sua scomparsa.

4 marzo 2018 – 4 marzo 2020

