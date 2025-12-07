Nicola soddisfatto: «Per la Cremonese non è scontato nulla. Sogno Europa? Penso che…»

Nicola analizza il successo della Cremonese e guarda avanti: “Nulla è scontato, si riparte sempre da zero” Il tecnico grigiorosso esalta il gruppo

Dopo il convincente successo per 2-0 nello scontro diretto contro il Lecce, l’allenatore della Cremonese, Davide Nicola, ha analizzato in conferenza stampa la prestazione dei suoi uomini. Il tecnico ha sottolineato come questo avvio di stagione stia seguendo una linea precisa, costruita sulla capacità della squadra di sorprendere e di sorprendersi: “Voglio farmi sorprendere da tutto. Nulla è scontato e scelgo io di voler essere sorpreso. La cosa che più mi colpisce è la voglia che vedo nei miei ragazzi. Abbiamo vinto con merito e interpretato la gara in due modi diversi, proprio come avevamo preparato”, ha dichiarato Nicola.

Il tecnico della Cremonese ha poi analizzato la differenza rispetto alla gara precedente contro il Bologna: ogni partita, secondo lui, nasconde insidie e richiede un’interpretazione specifica. “Se arrivi da una vittoria vuoi continuità, ma non è scontato. Tutto si azzera di volta in volta. Le partite cambiano continuamente e noi dobbiamo saperci adattare”, ha spiegato.

Nicola ha parlato anche della gestione dei rigoristi: Bonazzoli resta una delle opzioni, ma la scelta varia in base a situazioni e strategie. Fondamentale, poi, il primo gol di Sanabria: “La forza della Cremonese sta nello spirito collettivo. Sanabria non aveva continuità, ma conosco bene il suo valore. Il merito è suo, ma lo stesso vale per Vazquez e Zerbin, entrati con l’atteggiamento giusto”.

L’allenatore ha evidenziato la versatilità della Cremonese, capace di cambiare “vestito” tattico con naturalezza. Ogni dettaglio, secondo Nicola, può essere decisivo ai fini del risultato.

Sulla classifica, invece, l’approccio rimane pragmatico: “Non mi esalto e non mi deprimo. I 20 punti vanno letti in funzione dell’obiettivo finale, che è ancora lontano”.

Infine, Nicola ha spiegato cosa ha detto ai suoi all’intervallo e ha elogiato la profondità della rosa: la Cremonese è infatti la squadra che ha utilizzato più giocatori, un aspetto che il tecnico considera una risorsa preziosa per la crescita del gruppo.

