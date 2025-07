«Baroni mi convince, Zapata è straordinario. E su Maripam e Casadei dico questo»: la benedizione di De Biasi al nuovo Toro

Le parole di Gianni De Biasi, primo allenatore dei vent’anni di presidenza Cairo, sulle prospettive del Torino di Baroni. I dettagli

Gianni De Biasi, primo allenatore dei vent’anni di presidenza Cairo, segue sempre con un’attenzione speciale il mondo granata. Dalle vacanze in Sardegna, analizza con la consueta competenza le prime mosse del nuovo Torino, a cominciare dalla scelta di Marco Baroni come guida tecnica. Ecco la sua intervista a La Gazzetta dello Sport.

BARONI AL TORO – «Mi convince e mi piace: senza dubbio, il Toro ha fatto segnare una buona partenza».

LA QUALITÀ PRINCIPALE CHE PORTA – «Mi sembra, intanto, una persona discretamente tranquilla. Non voglio essere equivocato: mi riferisco al fatto che quando si trova nelle difficoltà ha reazioni composte e soluzioni. È un aspetto importante. È anche uno che ha elevate capacità di rapportarsi con i calciatori e che riesce ad arrivare al cuore dei giocatori. È la qualità che ti permette di avere quel 10% in più per fare poi la differenza».

MARIPÁN ALLA SECONDA STAGIONE – «Sicuramente che possa progredire e crescere ulteriormente, sia dal punto di vista tattico sia da quello fisico. È un calciatore che ha bisogno di lavorare tanto e deve avere continuità nel trovare spazio in squadra. Credo che sia un giocatore sul quale Baroni farà molto affidamento».

L’UOMO SU CUI PUNTA PER IL SALTO DI QUALITÀ – «Punto con decisione su Casadei e spero fortemente che sia l’anno del suo definitivo salto di qualità. Casadei deve dimostrare di essere in grado di far ballare tutta la squadra».

SUL RILANCIO DI IVAN ILIC – «Forse è una questione di personalità: magari ha bisogno di qualche coccola o di essere stimolato in modo diverso. Baroni riuscirà nel suo intento».

IL RITORNO DI ZAPATA – «Direi che è una notizia straordinaria, perché Duvan è fondamentale. È l’uomo che è mancato, a causa dell’infortunio, per quasi tutto il precedente campionato: mi auguro che parta bene e duri fino a maggio».

IL RISCATTO DI BIRAGHI E UN APPELLO FINALE – «Bella mossa: è un ragazzo serio, fa il suo e ha esperienza. Può essere utile anche all’interno dello spogliatoio. Mi faccia dire un’ultima cosa… La mia speranza è che si possa vedere un Toro che dia soddisfazioni. Ma per avere questo è fondamentale che l’ambiente sia tutto unito, che si ricompatti e che tutti spingano dalla stessa parte».