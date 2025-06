Baroni Torino, ufficiale: è il nuovo tecnico dei granata – il comunicato

Marco Baroni è il nuovo tecnico del Torino: ufficiale il suo arrivo ai granata, dove ha firmato per un biennale

Il Torino ha ufficializzato l’arrivo di Marco Baroni come nuovo allenatore della Prima Squadra a partire dal 1° luglio 2025. Il tecnico ha firmato un contratto biennale. Tra i suoi successi spiccano la storica promozione in Serie A del Benevento nel 2016/17 e quella con il Lecce nel 2021/22. Reduce dall’esperienza alla Lazio, Baroni è stato accolto dal presidente Cairo con un caloroso benvenuto. Di seguito il comunicato del club.

Benvenuto, Mister Baroni 🐂 pic.twitter.com/Rr4LdfcczX — Torino Football Club (@TorinoFC_1906) June 5, 2025

«Il Torino Football Club è lieto di annunciare che dal primo luglio 2025 la guida tecnica della Prima Squadra sarà affidata a Marco Baroni. L’allenatore ha firmato un contratto biennale.

Marco Baroni è nato l’11 settembre 1963 a Firenze. Ex calciatore, di ruolo difensore, ha debuttato nel calcio professionistico con la Fiorentina, in Serie A, nella stagione 1981-1982, prima tappa di una lunga carriera, conclusa nel 2000, impreziosita da uno Scudetto e da una Supercoppa italiana con il Napoli. Come allenatore vanta 25 anni di professione, con un’esperienza maturata a partire dalla Rondinella (passando dal ruolo di calciatore a quello di tecnico) sino alla stagione appena conclusa con la Lazio. Tra i risultati ottenuti spiccano, tra gli altri, la vittoria dei playoff di Serie B con il Benevento nella stagione 2016/17, traguardo storico perché per la prima volta ha aperto le porte della serie A al Club sannita. E poi nella stagione 2021-22 la promozione in A con il Lecce, vincendo il campionato cadetto.

Il Presidente Urbano Cairo accoglie Marco Baroni con il più cordiale: “Benvenuto al Torino! Buon lavoro e Sempre Forza Toro!”»