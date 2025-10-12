De Bruyne diventa un caso in Belgio: Rudi Garcia al centro della polemica. Secondo alcuni opinionisti in Nazionale gioca da terzino

Angeli e demoni, due facce della stessa, immensa, classe. La sosta per le nazionali sta mostrando il doppio volto di Kevin De Bruyne: da un lato lo “splendido angelo azzurro”, trascinatore del Napoli di Conte; dall’altro un “diavolo rosso” del Belgio, invischiato in una serata difficile e carica di polemiche. Ne scrive il Corriere dello Sport.

Il palcoscenico della delusione è stato Gand, dove il suo Belgio non è andato oltre un deludente 0-0 contro la Macedonia del Nord del suo compagno di club, Elmas. Un pareggio che ha frenato la corsa dei belgi verso il Mondiale e che ha scatenato una bufera mediatica sul CT, Rudi Garcia. L’ex tecnico del Napoli è stato preso di mira per le sue scelte, in particolare per il mancato utilizzo di Batshuayi. In questo clima di confusione tattica, anche la prestazione di De Bruyne è finita sotto la lente d’ingrandimento, con alcuni opinionisti che ne hanno criticato la posizione troppo arretrata, quasi da terzino sinistro.

Una serata da incubo, che stride in modo assordante con le sue ultime, scintillanti, esibizioni in maglia azzurra. Con il Napoli, infatti, De Bruyne è stato un leader assoluto, il faro del gioco di Antonio Conte. Contro lo Sporting Lisbona ha servito due assist al bacio per la doppietta di Højlund, mentre contro il Genoa è stato tra i protagonisti della rimonta.

Il contrasto è evidente: a Napoli, KDB è il centro di un progetto tecnico chiaro e vincente; in nazionale, sembra soffrire l’incertezza di una squadra che non riesce a trovare la quadra. I tifosi del Napoli osservano e si godono il loro campione, con la speranza che torni presto a Castel Volturno, dove il suo talento viene esaltato e non messo in discussione.