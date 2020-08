De Bruyne: «Siamo delusi, ora dobbiamo riflettere tutti quanti»

Kevin De Bruyne ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta del Manchester City contro il Lione

«Nel primo tempo eravamo un po’ fermi non abbiamo fatto molto. Nel secondo tempo abbiamo fatto bene, ma qualsiasi errore a questo livello può costare caro. Se avessimo pareggiato sarebbe stato diverso. In questo modo abbiamo perso Fa Cup, Champions e Premier League. Questa squadra dovrebbe sempre fare del suo meglio, ma adesso dobbiamo prenderci tutti del tempo per riflettere».