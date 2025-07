Kean rimarrà alla Fiorentina? Sentite cosa ha detto quel giocatore nei confronti del centravanti viola - Calcio News 24

De Gea ha voluto parlare della Fiorentina e di quello che sarà il futuro di Kean con la maglia viola. Ecco il punto

Durante un’intervista rilasciata a Cronache di Spogliatoio, il portiere della Fiorentina, David De Gea, ha parlato apertamente del suo rapporto con Moise Kean, evidenziando l’importanza della comunicazione e la stima per le qualità del giovane attaccante. De Gea ha sottolineato come all’inizio, quando è arrivato in Italia, il suo italiano fosse piuttosto limitato, e per questo motivo lui e Kean comunicavano soprattutto in inglese. Con il tempo, però, la sua conoscenza della lingua è migliorata, permettendogli di interagire più facilmente e con maggiore fluidità con Kean e con gli altri compagni di squadra.

Riguardo a Kean, De Gea si è mostrato molto positivo sulla stagione appena trascorsa dall’attaccante, definendola ‚ottima‛. Tuttavia, il portiere ha voluto puntualizzare che, sebbene i risultati siano stati eccellenti, è fondamentale che Kean mantenga questa forma e continuità nel tempo. ‚Non basta un anno buono,‛ ha spiegato, ‚deve fare un altro anno buono, poi un altro ancora e così via‛. Questo punto di vista sottolinea l’importanza, nel mondo del calcio, della costanza e della capacità di ripetersi ad alti livelli per affermarsi definitivamente.

De Gea ha poi elogiato i numeri ottenuti da Kean, che sono stati molto buoni, ma ha ribadito che ciò che conta davvero è la capacità del giocatore di dimostrare nel lungo periodo di poter mantenere quei risultati e migliorare ancora. La maturità e la crescita di Kean sono fondamentali per lui, per la Fiorentina e per il suo futuro nel calcio.

Il portiere ha infine evidenziato come il rapporto umano e professionale con Kean sia molto solido e positivo, elemento che contribuisce a creare un ambiente ideale all’interno dello spogliatoio per permettere a tutti i giocatori di esprimersi al meglio.

In sintesi, il pensiero di De Gea su Moise Kean è chiaro: un talento con grandi capacità, ma che deve continuare a lavorare sodo, mantenere la costanza e confermare le sue prestazioni anno dopo anno per diventare un protagonista stabile nel calcio italiano e internazionale.