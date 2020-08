De Gea si difende: «Ho fiducia nelle mie qualità, so quanto valgo»

Il portiere del Manchester United, David De Gea, ha voluto difendersi dalle critiche per le sue prestazioni attraverso Espn

David De Gea, portiere del Manchester United, ha parlato ai microfoni di Espn delle proprie prestazioni personali di questa stagione per poi analizzare la stagione della sua squadra. Ecco le sue parole:

PRESTAZIONI PERSONALI – «Ho fiducia in me e nelle mie qualità. Ho dimostrato il mio valore negli anni, quindi sono sempre rimasto al mio posto con gli allenatori. Sono sempre pronto a giocare e cerco di aiutare la squadra».

MANCHESTER UNITED – «Penso che come gruppo siamo migliorati in questa stagione. Eravamo a 14 punti dal terzo posto in Premier League, ma a fine siamo riusciti a finire tra i primi tre. Ad essere sinceri penso che avremmo meritato di essere in finale di Europa league ma forse ci serve maggiore esperienza. Bisogna concretizzare le occasioni. Facciamo un bel calcio, offensivo ma dobbiamo continuare a migliorare. Il nostro obiettivo è crescere e provare a vincere dei trofei nella prossima stagione».