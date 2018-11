de Jong spara a zero sul Milan: «Club nel caos, meglio l’Inter»

Ajax: Frenkie de Jong ha le idee chiarissime sul futuro. Il giovane centrocampista olandese spara a zero sul Milan e strizza l’occhiolino all’Inter in vista della prossima sessione di mercato

Di lui si dice un gran bene: Frenkie de Jong è uno dei giovani più promettenti del calcio olandese e, con ogni probabilità, europeo. Il centrocampista dell’Ajax, non a caso, è già finito nel mirino di tantissime big europee tra cui anche le due milanesi: da una parte il Milan, società che fino a qualche tempo fa pareva più vicina a lui, dall’altra l’Inter. Difficile scegliere, anche di opzioni il giovane de Jong ne ha parecchie, eppure il ragazzi sembrerebbe avere le idee molto chiare. Forse sin troppo… «Ovviamente vogliamo tutti giocare in una squadra di alto livello, non c’è una big in cui non mi piacerebbe non essere», ha dichiarato il centrocampista ai microfoni di Voetbal International proprio ieri.

Anzi, forse uno ci sarebbe: «L’Inter onestamente mi sembra una buona squadra, invece non vorrei andare nel Milan in questo momento, perché non mi pare stiano giocando bene ed il club mi pare nel caos». Insomma, Frenkie l’ha toccata non proprio pianissimo nei confronti del club rossonero che, a questo punto, quasi sicuramente farà a meno di seguirlo in vista delle prossime sessioni di mercato. Per quanto riguarda l’Inter invece, buona fortuna: su de Jong la concorrenza è agguerrita e il ragazzo, insieme al “gemello” Matthijs de Ligt, sembra decisamente uno dei pezzi più cari attualmente in circolazione.