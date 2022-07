De Ketelaere Milan, ottimismo per chiusura: affare a metà strada. Le ultime

Calciomercato Milan: spiraglio di ottimismo in casa rossonera per la chiusura positiva dell’affare De Ketelaere

Il Milan e il Bruges hanno proseguito ieri i contatti e ora una strada per la chiusura della trattativa si intuisce. L’affare non si farà a 35 milioni come vuole il club belga, non si farà a 30 più 2 di bonus come vogliono i rossoneri, ma si può fare. C’è una scintilla di ottimismo anche se la trattativa non si chiuderà nemmeno oggi.

Il Milan non ha ancora formulato una nuova offerta ma ha in canna una proposta al rialzo. E se si considera che il Bruges (che non ha bisogno di incassi a bilancio) ha fatto capire di poter scendere sotto i 35milioni, ecco che l’ottimismo si spiega. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

