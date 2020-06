De Laurentiis a Napoli: trovata l’intesa per gli stipendi arretrati ma non per le multe

Ieri Aurelio De Laurentiis è andato a Castelvolturno per risolvere alcune questioni pendenti: trovata l’intesa sugli stipendi arretrati

Aurelio De Laurentiis ieri è andato a Castelvolturno per parlare con staff e giocatori e risolvere alcune questioni pendenti. Come riporta La Gazzetta dello Sport si era ipotizzato che il presidente azzurro incontrasse allenatore e squadra per provare a sistemare la questione multe, per discutere sugli stipendi congelati e per definire la questione rinnovi, che resta ancora aperta.

Ma la realtà ha rivelato tutt’altra storia, ha raccontato la delusione dei giocatori che si sarebbero aspettati almeno il pagamento dello stipendio di maggio. Invece, il presidente ha preso tempo, s’è impegnato a saldare anche quelli di marzo e aprile, ma i tempi saranno lunghi. Ha spiegato che il momento è critico, che è stato segnato dalle perdite economiche dovute alla sospensione delle attività e che il club ha bisogno di tempo per far quadrare i conti. Insomma, le sue parole non sono state certo quelle che avrebbero voluto sentire i giocatori. Sulle multe, nemmeno una parola. Il che conferma la volontà del dirigente di andare avanti, di non voler rinunciare all’arbitrato richiesto.