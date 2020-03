De Laurentiis e Lotito contro tutti: in settimana la ripresa degli allenamenti per Napoli e Lazio?

Claudio Lotito e Aurelio De Laurentiis vogliono far riprendere gli allenamenti in settimana: è scontro con AIC e gli altri club

La polemica continua. La Lazio ha fissato la ripresa degli allenamenti per giovedì 26 ma come riporta La Gazzetta dello Sport è probabile un ulteriore rinvio a settimana prossima. Lotito, è convinto che la ripresa sia possibile seguendo una serie di precauzioni. Ossia svolgere solo gli allenamenti atletici (niente partitelle, quindi) a gruppi di 2 o 3 giocatori al massimo, su campi diversi e utilizzando spogliatoi differenti.I giocatori, inoltre, sarebbero sottoposti a tamponi e controllo delle temperatura corporea. Secondo la Lazio questi accorgimenti sarebbero più che sufficienti per garantire una ripresa degli allenamenti in assoluta sicurezza per i giocatori. Una decisione definitiva non è ancora stata presa.

Dall’altra parte c’è il Napoli. La ripresa degli allenamenti per la squadra di De Laurentiis è fissata per mercoledì 25.Una decisione che è in chiaro contrasto con quanto indicato dai medici sportivi e dall’associazione calciatori. La questione, in ogni modo, sarà monitorata giorno per giorno e nulla può escludere che De Laurentiis riveda la propria decisione e si allinei con gli altri club di serie A che sono d’accordo (a parte Lotito) a ripartire il 4 aprile