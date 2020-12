Aurelio De Laurentiis, patron del Napoli, si è soffermato sul rinnovo di Gattuso e sul ricorso contro la sconfitta a tavolino con la Juventus

Aurelio De Laurentiis è intervenuto parlando ai giornalisti a margine dell’inaugurazione della stazione Cumana Mostra-Maradona, che collegherà con l’ex Stadio San Paolo adesso intitolato all’ex fuoriclasse argentino. Il patron biancoceleste si è soffermato anche sul rinnovo di Gattuso e il ricorso per la sconfitta a tavolino contro la Juventus.

Maradona – «È stata una sensazione straordinaria passeggiare qui sotto, ripercorrendo la storia del Napoli dal 1926 fino ai giorni nostri. Un Napoli glorioso, reso ancora più glorioso da una stella che purtroppo non c’è più: Diego Armando Maradona. Diego qui campeggia con la corona in testa, come un re, tra i vari murales di questa stazione».

Rinnovo Gattuso – «Ci siamo messi d’accordo un mese e mezzo fa. Ora serve il tempo di scrivere i contratti e passarli ai legali che lo rappresentano in Portogallo. Ci siamo già stretti la mano ed entrambe le parti hanno accettato le condizioni. Si tratta solo di mettere tutto nero su bianco».

Ricorso Juventus – «Abbiamo presentato ieri il ricorso e ora aspettiamo con grande tranquillità e serenità il giudizio del terzo grado».