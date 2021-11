De Laurentiis punge Jorginho: «Ha battuto il rigore chi rigorista non è»

Aurelio De Laurentiis non risparmia una frecciata a Jorginho dopo il pareggio tra Italia e Svizzera. Le sue parole

Aurelio De Laurentiis non risparmia una frecciata a Jorginho dopo il rigore sbagliato contro la Svizzera e il conseguente pareggio, che obbliga l’Italia a giocarsi le speranze Mondiali contro l’Irlanda del Nord. Le parole del presidente del Napoli a Italpress.

RIGORE – «Se sono contento per il gol Di Lorenzo stasera? Non è il primo gol che segna. Mi dispiace che facciano sempre battere i rigori a chi rigorista non è. Se Insigne fosse rimasto in campo doveva tirarlo lui? Forse sarebbe stato meglio…».