De Ligt: «Auguri a tutti i papà d’Italia. Faccio il tifo per voi» – FOTO

Auguri a tutti i papà d’Italia nel giorno della #festadelpapà 🇮🇹⠀ Tanti di voi hanno fatto il tifo per me e ora io faccio il tifo per voi 💪🏼⠀ E colgo l’occasione per mandare un messaggio a tutti: proteggete i vostri cari in questo grave momento di difficoltà ⠀ ⠀ #StaiACasa #StateAlSicuro 🙏🏻 ⠀ ⠀ ⠀ To all fathers in Italy for today’s #FathersDay 🇮🇹 Many of you have supported me and now I support you! 💪🏻⠀ Thank you all for teaching and protecting your beloved ones, ⠀ you all have my thoughts and prayers to stay strong. Let’s keep supporting our families in such challenging times. ⠀ ⠀ #StayAtHome and #StaySafe 🙏🏻