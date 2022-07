De Ligt Bayern Monaco, Salihamidzic oggi a Torino: «Fiducia? Vediamo…»

De Ligt Bayern Monaco, il ds dei bavaresi Hasan Salihamidzic ha incontrato la dirigenza della Juventus

Hasan Salihamidzic è atterrato a Torino nel primo pomeriggio. Il direttore sportivo del Bayern Monaco aveva in programma un incontro con la Juventus per De Ligt. «Se c’è fiducia? Vediamo», ha risposto l’ex bianconero ai giornalisti presenti all’aeroporto.

Il Bayern non ha ancora presentato un’offerta ufficiale che in ogni caso dovrà essere vicina ai 100 milioni di euro. Sono ore decisive per il futuro del difensore olandese.