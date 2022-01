ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

De Ligt: «Stiamo giocando meglio. Dybala concentrato, è il nostro capitano». Le dichiarazioni del difensore della Juventus

Matthijs De Ligt è intervenuto ai microfoni di Dazn al termine della sfida che la Juventus ha vinto contro l’Udinese. Di seguito le sue parole.

RENDIMENTO – «Penso che stiamo giocando meglio adesso rispetto all’inizio della stagione in cui siamo partiti male. Adesso abbiamo continuità e stiamo migliorando anche fisicamente, questo è stato uno step molto importante. Abbiamo fatto bene nelle ultime otto partite ma dobbiamo continuare così».

RUGANI – «Secondo me sta facendo molto bene, abbiamo caratteristiche diverse perchè secondo me lui gioca più libero, mentre io sono più forte nei duelli. Stiamo giocando bene, oggi non abbiamo preso gol quindi bene così».

DYBALA – «La sta vivendo normalmente. Qualcosa è uscito sui giornali ma lui è sempre concentrato sul lavoro e vuole dare il suo contributo. Abbiamo tanta fiducia in lui, è il nostro capitano».